На кордоні України та Румунії запрацював новий пункт пропуску — він зможе оформлювати до 400 автомобілів на добу

На Закарпатті запрацював новий пункт пропуску «Біла Церква — Сігету-Мармацієй» на кордоні України та Румунії. На першому етапі там зможуть оформлювати до 400 легкових автомобілів на добу.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Микола Калашник.

Для Закарпаття це третій автомобільний пункт пропуску з Румунією. Як уточнив Калашник, для запуску Україна збудувала під’їзну дорогу та встановила модульну інфраструктуру для прикордонного і митного контролю. Румунія побудувала пункт пропуску та новий міст через Тису.

Після цього на пункті пропуску мають збудувати повноцінний комплекс для пропуску вантажівок та автобусів. Після завершення робіт там зможуть оформлювати до 360 вантажних автомобілів і 50 автобусів щодоби.

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