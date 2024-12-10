На українсько-румунському кордоні збудують міст через Тису — Кабмін затвердив угоду

Уряд України 10 грудня затвердив угоду з владою Румунії про будівництво автодорожнього прикордонного мосту через річку Тиса.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Міст зведуть між селом Біла Церква в Закарпатській області України та містом Сгету- Мармацієй у Румунії. Він з’єднає дві держави в межах майбутнього пункту пропуску (ПП) «Біла Церква — Сігету-Мармацієй». За словами Мельничука, угоду про запровадження проєкту підписали 18 жовтня 2023 року.

За даними Міністерства розвитку громад і територій України, зараз розробляють техніко-економічне обґрунтування будівництва ПП, захисної дамби, сервісної зони та під’їзної дороги до мосту між двома країнами. Фахівці з Румунії вже розпочали будівництво мосту.

1 2

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Facebook / Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

«Очікується, що протягом доби новий пункт пропуску перетинатимуть 400 вантажівок, 600 легковиків і 80 автобусів. Тож цей пункт пропуску з Румунією після відкриття стане найбільшим», — каже віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.