Україна відкриє новий пункт пропуску з Румунією

Кабінет міністрів ухвалив постанову, що передбачає відкриття нового українсько-румунського пункту пропуску «Біла Церква (Закарпатська область) — Сігету Мармацієй».

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Загалом на західному напрямку хочуть створити 9 нових прикордонних пунктів пропуску і модернізувати ще 13. Це збільшить можливості для українського експорту і пришвидшить секторальну інтеграцію до Євросоюзу, наголосив Шмигаль.

«Україна і Румунія будують надзвичайно вигідне партнерство, і ми хочемо його постійно поглиблювати», — додав премʼєр-міністр України.