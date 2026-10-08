Литва хоче зупинити транзит російського зерна через ЄС і посилює контроль за його походженням

Литва посилює контроль за імпортом зерна та ініціює заборону транзиту російського зерна Євросоюзом.

Про це заявив премʼєр Литви Міндаугас Сінкевічюс.

Він наголосив, що Росія обстрілює українські портові термінали, через які експортують зерно, і судна, що його перевозять, — так вона намагається перешкодити українському експорту. При цьому РФ використовує європейські порти та інфраструктуру, зокрема в країнах Балтії, для експорту власного зерна. Досі це дозволяли, посилаючись на те, що санкції ЄС не поширюються на продукти харчування.

«Литва пропонуватиме не лише заборонити такий транзит, але й внести до санкційного списку окремих російських олігархів з аграрного сектору, які підтримують війну», — каже Сінкевічюс.

Він підкреслив, що вже доручив підпорядкованим установам посилити контроль за походженням зерна, щоб через Литву не перевозили викрадене в Україні зерно або зерно, змішане з іншим.

«Правоохоронні органи аналізують зв’язки компаній, які займаються експортом зерна, перевіряють, чи не порушують вони інших чинних санкцій і чи не співпрацюють з олігархами, які відкрито підтримують і фінансують війну», — зазначив Сінкевічюс.

Політик додав, що литовські підприємства стратегічної інфраструктури також переглядають послуги, які надають таким компаніям, й оцінюють, чи не становить така співпраця загрози національній безпеці.