Вкрадене українське зерно можуть перевозити через Латвію. Через це влада країни посилює контроль на кордоні

У Латвії Сейм вніс зміни до законодавства і посилив контроль за зерновими вантажами з третіх країн. Причина — можливе перевезення викраденого українського зерна через територію країни.

Про це пише Delfi.

Влада побоюються, що зерно можуть оформлювати як російське та везти через латвійські порти.

Згідно зі змінами, уряд має визначити перелік вантажів, які перевірятимуться, і порядок їхнього контролю Продовольчо-ветеринарною службою. Також ці поправки дозволяють перевіряти партії продукції через лабораторію, щоб дослідити його походження.

Перевірка може тривати до місяця, адже Латвії може знадобитися співпраця з іншими країнами, пише Delfi. Водночас вантаж не мають права затримувати в порту лише через саму перевірку. Якщо з’ясується, що це може бути вкрадене українське зерно, Латвія одразу повідомлятиме покупців.

Влада не відкидає, що в майбутньому можуть перевіряти й іншу продукцію, яка проходить через Латвію.

Раніше Латвія заборонила імпорт російської та білоруської агропродукції, але транзит через країну і ЄС залишався можливим. 24 вересня Сейм закликав уряд повністю припинити такий транзит через Латвію.