PlayCity оштрафувало УАФ на майже 5,2 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино

Державне агентство PlayCity оштрафувало Українську асоціацію футболу майже на 5,2 мільйона гривень за незаконну рекламу онлайн-казино під час Кубка України сезону 2026/2027.

Про це повідомила пресслужба PlayCity.

За інформацією держагентства, рекламу публікували в Threads-акаунті УАФ, який не внесений до Реєстру суб’єктів у сфері медіа. Окрім того, її поширювали на сторінках у Instagram та YouTube, проте там не розмістили обов’язкового попередження, що матеріали призначені для людей віком від 21 року.

Також за даними PlayCity, УАФ не розміщувала на рекламних макетах обов’язкове попередження про ризик ігрової залежності та необхідність дотримуватися принципів відповідальної гри.

Гральний бізнес в Україні

У 2023 році українці щодня витрачали в онлайн-казино майже 400 мільйонів гривень, або понад 12 мільярдів на місяць. Під удар цієї індустрії найчастіше потрапляють військові, які потім страждають на лудоманію (гральна залежність).

Після публікації цих даних у суспільстві почали жваво обговорювати проблеми з азартними іграми, зокрема серед військових. 29 березня 2024 року на сайті Офісу президента Володимира Зеленського зʼявилась електронна петиція про обмеження роботи онлайн-казино на час воєнного стану в Україні. Уже за кілька годин петиція зібрала необхідні для її розгляду президентом 25 тисяч підписів.

Автор петиції, військовослужбовець 59 бригади та Герой України (посмертно) Павло Петриченко стверджував, що є непоодинокі випадки, коли залежні від ігор військові витрачають усі гроші на казино і беруть потім мікрокредити, заганяючи себе в боргову яму. Також вони здають у ломбарди дрони й тепловізори, що завдає шкоди не тільки їм, а й їхнім побратимам.

20 квітня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ про обмеження роботи онлайн-казино.