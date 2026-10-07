Литва продовжила тимчасовий захист для українців до 2028 року. Однак для чоловіків призовного віку є умова

Уряд Литви продовжив до березня 2028 року тимчасовий захист для українців, які виїхали через повномасштабну війну Росії. Але є умова для чоловіків призовного віку.
Про це повідомляє LRT.
Нові заявники, які підлягають військовому призову в Україні, повинні надати докази законного виїзду або проходження чи звільнення від військової служби.
Ця вимога не стосуватиметься людей, які отримали тимчасовий захист у будь-якій країні ЄС до 4 серпня 2026 року. Також вона не поширюється на тих, хто подав заяву на тимчасовий захист у Литві до цієї дати, але ще не отримав рішення.
За даними Міністерства внутрішніх справ Литви, посвідки на проживання на підставі тимчасового захисту мають приблизно 52 тисячі українців.
- У липні Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року та одночасно обмежила його для громадян призовного віку, які не виконують свої військові обов’язки в Україні. Водночас прем’єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна продовжить надавати захист українським чоловікам призовного віку, попри нові правила Європейського Союзу.