Угорщина продовжить надавати захист українським чоловікам призовного віку, попри рішення ЄС

Попри нові правила Європейського Союзу Угорщина продовжить надавати захист українським чоловікам призовного віку.

Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, передає TVP.

У липні Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року та одночасно обмежила його для громадян призовного віку, які не виконують свої військові обов’язки в Україні. Тобто цей статус не зможуть отримати військовозобовʼязані, які нелегально перетнули кордон.

Проти цього рішення проголосувала Угорщина. Премʼєр країни заявив, що Будапешт збереже за собою право надавати статус захисту чоловікам, які виїжджають з України через війну. За його словами, насамперед це стосується етнічних угорців із Закарпаття — їх в Україні проживає близько 100 тисяч.

Мадяр також заявив, що порушував це питання під час зустрічі з президентом Європейської ради Антоніу Коштою і наголосив, що це неправильно — перешкоджати людям залишати країну, яка перебуває в стані війни.

«Угорщина діятиме по-іншому та надаватиме допомогу тим, хто її потребує», — зазначив угорський премʼєр.