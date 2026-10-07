Україна офіційно підтвердила, що Південна Корея постачає пальне для Росії

Україна змогла підтвердити, що Південна Корея використовує підсанкційні танкери, щоб постачати пальне до Росії.
Про це під час брифінгу заявив спікер МЗС Григорій Тихий, передає hromadske.
«Я можу підтвердити, що в межах закритого дипломатичного спілкування корейська сторона озвучила цей факт, який ми побачили і в пресі, але ми маємо також і свої власні дані про таку діяльність», — сказав речник МЗС.
Він додав, що Україна висловила корейській стороні свою стурбованість і попросила пояснень.
Водночас Тихий додав, що наразі тривають закриті перемовини для покращення відносин між Україною та Південною Кореєю. Зокрема, відбувається нормалізація риторики через інцидент з розкриттям інформації про передачу Південній Кореї військовополонених.
«Ми вважаємо, що причиною обміну критичними публічними заявами стала різниця у трактуванні домовленостей щодо режимів конфіденційності. З моменту початку обміну критичними коментарями відбувається непублічна дипломатична робота, закритими каналами», — додав речник МЗС.
- 6 жовтня видання The Guardian написало, що у липні та серпні в кількох портах Південної Кореї на сім танкерів завантажили понад 176 000 тонн дизельного пального — вони прямували до Росії. Три з цих суден перебувають під санкціями Великої Британії та ЄС, а загалом танкери здійснили 14 рейсів до Далекого Сходу Росії.
- Ця новина зʼявилася на тлі дипломатичного скандалу між Україною та Південною Кореєю через розголошення інформації про передачу північнокорейських полонених.