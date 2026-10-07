Учасника акції проти вирубки дерев на Теремках відправили під нічний домашній арешт — слідчі вважають, що він провокував сутички

Голосіївський райсуд Києва призначив нічний домашній арешт Любомиру Дмитришину — ветерану та активісту, якого підозрюють у провокації конфлікту з поліцейськими під час акції проти вирубки дерев на Теремках.

Про це повідомляє hromadske.

Арешт призначили на 2 місяці — до 5 грудня. Адвокати оскаржуватимуть рішення суду. Сам Дмитришин заявив, що справа може бути «політичним переслідуванням».

Ірина Сітнікова / hromadske

Учора правоохоронці затримали 24-річного чоловіка, який, за даними слідства, спровокував конфлікт — ним виявився ветеран Любомир Дмитришин.

Під час мирної акції на вулиці Теремківській деякі учасники почали провокувати конфлікти з поліцейськими та іншими присутніми. За даними слідства, вони використовували піротехніку, штовхали правоохоронців і застосовували до них фізичну силу.

Слідство вважає, що саме Дмитришин організував і координував дії учасників під час конфлікту з поліцією. Йому інкримінують хуліганство, пов’язане з опором представникам влади.

Що відбувається на Теремках

8 серпня жителі мікрорайону Теремки в Києві вийшли на протести через масову вирубку дерев у лісосмузі — це робили, щоб прокласти резервну тепломережу для житлових масивів Теремки-1 і Теремки-2. Місцеві жителі наполягали, що маршрут можна змінити та зменшити кількість дерев, які доведеться зрубати.

Після протестів роботи призупинили, активісти та міська влада домовились шукати альтернативний маршрут для тепломережі. Однак 21 вересня на Теремки повернулась техніка.

Жителі знову вийшли на протести, хоч місцева влада і переконувала, що не планує рубати дерева. Того дня на місці активно працювали поліція і «Муніципальна охорона», співробітники якої силоміць виносили протестувальників з будмайданчика. У КМДА після цього заявили, що влада «оптимізувала» проєкт теплотраси на Теремках, щоб зберегти дерева, а протести начебто загрожують теплопостачанню мікрорайону.