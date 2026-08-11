У Києві на Теремках після протестів призупинили вирубку дерев на два тижні. Активісти і влада домовились шукати інший маршрут тепломережі

На території лісосмуги у мікрорайоні Теремки у Києві призупинили вирубку дерев на два тижні. Активісти та представники влади домовилися за цей час знайти альтернативний маршрут теплотраси, щоб зберегти дерева в зеленій зоні.

Такого висновку дійшли на зустрічі міської влади з громадськістю 11 серпня у Голосіївській РДА, передають «Суспільне» та hromadske.

У зустрічі 11 серпня взяли участь близько сотні мешканців та активістів, а також виконувач обов’язків заступника голови КМДА Петро Пантелеєв, представники Голосіївської РДА, інженери й проєктанти.

Мешканці вимагали показати проєктні та дозвільні документи й пояснити, чому тепломережу вирішили прокладати через зелену зону. Вони підтримують будівництво мережі, але хочуть зберегти дерева.

Пантелеєв пояснив, що резервна тепломережа потрібна для підготовки Києва до можливих аварій у системі теплопостачання. За його словами, нинішній маршрут обрали через наявні підземні комунікації.

Водночас він погодився із ініціативою активістів щодо двох тижнів мораторію на роботи, поки там працюватимуть інженери, яких залучила громада.

Проте міська влада поки не підтверджує, що альтернативний маршрут можна реалізувати. Наразі чинним залишається попередній проєкт тепломережі.

«Ми взяли два тижні для того, щоб залучивши незалежних інженерів, які були присутні, працювати над проєктною документацією. Ми надамо повний доступ до неї. І, відповідно, якщо є якісь інші варіанти, то їх знайти. На два тижні тут роботи припиняються», — сказав Пантелеєв.

Що відбувається на Теремках

Конфлікт на Теремках виник навколо будівництва резервної тепломережі для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2. Магістраль має забезпечити резервне теплопостачання, якщо зупиниться ТЕЦ-5, і обслуговувати понад 200 будинків.

Для будівництва магістралі місцева влада обрала маршрут через лісосмугу, а для цього планують вирубати сотні дерев, частині з яких вже понад сто років. Місцеві жителі наполягають, що маршрут можна змінити та зменшити кількість дерев, які доведеться зрубати. За словами активістів, під час робіт уже знищили понад половину лісосмуги.

Через це почалися протести під КМДА. Місцеві також вимагали від влади показати дозвільні документи на проведення робіт.