КМДА каже, що «оптимізувала» проєкт теплотраси на Теремках, щоб зберегти дерева, а протести начебто загрожують теплопостачанню мікрорайону

Київська влада стверджує, що оптимізувала проєкт теплотраси на Теремках, щоб зберегти майже всі 160 дерев. Там вважають, що блокування робіт може поставити під ризик резервне теплопостачання мікрорайону цієї зими.

Про це пише пресслужба КМДА.

Там нагадали, що близько 1,5 місяця тому роботи на ділянці призупинили. За цей час провели близько 10 зустрічей із громадою, залучали науковців та експертів і шукали альтернативні варіанти прокладання мережі.

«У результаті проєкт оптимізували саме для максимального збереження зелених насаджень. Якщо раніше продовження реалізації проєкту передбачало видалення до 200 дерев, то зараз, після коригування йдеться про 5—10. Частину зелених насаджень планують лише кронувати», — кажуть у КМДА.

В адміністрації запевняють: за весь час призупинення робіт на ділянці не видалили жодного додаткового дерева.

У КМДА додали, що на будівельному майданчику працюють правоохоронці та муніципальна охорона для «забезпечення громадського порядку й дотримання вимог безпеки».

Ця реакція зʼявилась після вчорашніх протестів жителів Теремків. У соцмережах публікували відео, як правоохоронці та муніципальна охорона розганяють протести та буквально виносять протестувальниць з будмайданчика.

Що передувало

8 серпня жителі мікрорайону Теремки в Києві вийшли на протести через масову вирубку дерев у лісосмузі — це робили, щоб прокласти резервну тепломережу для житлових масивів Теремки-1 і Теремки-2.

Для будівництва магістралі місцева влада обрала маршрут через лісосмугу, а для цього планували вирубати сотні дерев, частині з яких вже понад сто років. Місцеві жителі наполягали, що маршрут можна змінити і зменшити кількість дерев, які доведеться зрубати. За словами активістів, під час робіт уже знищили понад половину лісосмуги.

Після протестів роботи призупинили, активісти та міська влада домовились шукати альтернативний маршрут для тепломережі.