Швеція розгортає Patriot у Польщі для захисту логістичного хабу в Жешуві та зміцнення східного флангу НАТО

Швеція розгорне зенітно-ракетну систему Patriot у Польщі, щоб посилити східний фланг НАТО та захистити логістичний центр у Жешуві.

Про це йдеться у пресрелізі ЗС Швеції.

Цей хаб допомагає постачати Україні військову та цивільну допомогу. У заяві йдеться, що це перший випадок, коли Швеція розгортає Patriot у межах місії НАТО.

Під час місії шведські військові долучаться до інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони Альянсу та діятимуть під командуванням НАТО. Ця місія розпочнеться на початку грудня і діятиме до кінця року. Проте Швеція планує продовжити її у першій половині 2027 року.