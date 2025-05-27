Речник Повітряних сил: Patriot успішно збиває балістичні ракети РФ, попри те, що вони тепер можуть відхилятись від траєкторії

Попри те, що російські балістичні ракети тепер можуть відхилятись від своєї траєкторії, Patriot успішно їх збивають. Один з останніх показників — 6 з 9 ракет.
Про це «Бабелю» повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Коли росіяни запускають балістику, Patriot автоматично розраховує траєкторію польоту ракети і точку зустрічі його ракети з балістикою. Зараз російські балістичні ракети під час польоту вниз можуть коливатись вліво-вправо — це ускладнює роботу Patriot.
Крім того, російська балістика може випускати до шести хибних пасток, які відволікають ППО. Це не нова технологія, її використовують близько року, і вона не робить Patriot безсилими перед таким типом ракет.
- Ігнат в ефірі телемарафону 24 травня розповів, що російська армія модернізувала свої балістичні ракети «Іскандер-М». За його словами, це ускладнює процес перехоплення балістичних ракет і роботу систем ППО, проте не унеможливлює її.