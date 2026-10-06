Зеленський призначив Клименка новим головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки

Президент Володимир Зеленський призначав секретаря РНБО Ігоря Клименко новим головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки.

Про це йдеться в указі № 1028/2026, опублікованому на сайті Офісу президента.

Рада експертів з питань енергетичної безпеки — це консультативний орган при РНБО. Її створили у 2020 році. Рада аналізує ефективність державної політики в енергетичній сфері, а саме — у питаннях енергозаощадження, розвитку відновлюваних джерел енергії та використання альтернативних видів палива.

Клименко став секретарем РНБО в серпні. Президент Володимир Зеленський повідомляв, що на новій посаді він відповідатиме за посилення внутрішньої безпеки та координацію між оборонними структурами.