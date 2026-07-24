Умєров залишиться в РНБО під керівництвом Клименка. Зеленський розповів, хто за що відповідатиме

Чинний секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Рустем Умєров продовжить роботу у відомстві, але на новій посаді та під керівництвом Ігоря Клименка.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, тепер Умєров зосередиться на переговорах з партнерами, просуванні безпекової співпраці та розвитку взаємовідносин між розвідувальними спільнотами України й партнерів, а також займатиметься реалізацією Drone Deal та антибалістичної програми «Фрея».

Яку саме посаду тепер обійматиме Умєров в РНБО — президент не уточнив. З липня 2025 року він був секретарем Ради нацбезпеки й оборони.

Zelenskiy / Official

Тим часом колишній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко на посаді в РНБО відповідатиме за посилення внутрішньої безпеки та координацію між оборонними структурами. Раніше Зеленський заявив, що запропонував Клименку очолити РНБО.

Zelenskiy / Official

Президент доручив підготувати укази про призначення Клименка та Умєрова на нові посади після його поїздки до США наступного тижня.