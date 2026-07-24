Умєров залишиться в РНБО під керівництвом Клименка. Зеленський розповів, хто за що відповідатиме

Чинний секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Рустем Умєров продовжить роботу у відомстві, але на новій посаді та під керівництвом Ігоря Клименка.
Про це заявив президент Володимир Зеленський.
За його словами, тепер Умєров зосередиться на переговорах з партнерами, просуванні безпекової співпраці та розвитку взаємовідносин між розвідувальними спільнотами України й партнерів, а також займатиметься реалізацією Drone Deal та антибалістичної програми «Фрея».
Яку саме посаду тепер обійматиме Умєров в РНБО — президент не уточнив. З липня 2025 року він був секретарем Ради нацбезпеки й оборони.
Тим часом колишній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко на посаді в РНБО відповідатиме за посилення внутрішньої безпеки та координацію між оборонними структурами. Раніше Зеленський заявив, що запропонував Клименку очолити РНБО.
Президент доручив підготувати укази про призначення Клименка та Умєрова на нові посади після його поїздки до США наступного тижня.