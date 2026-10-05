Рубіо заявив, що США не планують переносити посольство з Києва попри погрози РФ

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що попри російські погрози країна не буде евакуювати посольство з Києва. За його словами, США самі вирішуватимуть, чи безпечно американським дипломатам працювати в Києві.

Про це Рубіо сказав перед поїздкою до Ісландії.

У США не вважають погрози Росії «чимось незвичним». Він уточнив, що Держдеп щодня аналізує безпекову ситуацію у кожній країні, де перебуває їхнє дипломатичне представництво. Якщо загроза виникне — США ухвалять відповідні рішення.

Рубіо додав, що дипломатів уже кілька місяців попереджають про необхідність виїхати з Києва. За його словами, атаки на українську столицю для них не стали несподіванкою.