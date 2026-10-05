Рубіо заявив, що США не планують переносити посольство з Києва попри погрози РФ

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що попри російські погрози країна не буде евакуювати посольство з Києва. За його словами, США самі вирішуватимуть, чи безпечно американським дипломатам працювати в Києві.
Про це Рубіо сказав перед поїздкою до Ісландії.
У США не вважають погрози Росії «чимось незвичним». Він уточнив, що Держдеп щодня аналізує безпекову ситуацію у кожній країні, де перебуває їхнє дипломатичне представництво. Якщо загроза виникне — США ухвалять відповідні рішення.
Рубіо додав, що дипломатів уже кілька місяців попереджають про необхідність виїхати з Києва. За його словами, атаки на українську столицю для них не стали несподіванкою.
- Вранці 5 жовтня посольства країн Європейського Союзу запевнили, що залишатимуться в Києві попри погрози росіян. З окремими, але аналогічними заявами виступили посольства Польщі, Німеччини та Нідерландів.
- Напередодні МЗС Росії закликало іноземців, зокрема персонал дипломатичних місій, виїхати з Києва, прямо попередивши, що РФ і далі масовано битиме по столиці України. Після цього The Guardian написала, що західні країни планують евакуювати свої посольства у Львів або на схід Польщі. У МЗС України цю інформацію заперечували.