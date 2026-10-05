«Ми залишаємося в Києві». Посольства країн ЄС виступили зі спільною заявою після погроз Росії

Посольства країн Європейського Союзу запевнили, що залишатимуться в Києві, попри погрози росіян.

У спільній заяві представництва ЄС в Україні йдеться, що країни «із занепокоєнням» взяли до відома погрози МЗС Росії на адресу дипломатів та іноземних громадян в Україні, проте продовжують роботу в Києві.

«Росія зобов’язана дотримуватися Віденської конвенції та норм міжнародного гуманітарного права», — наголосили в представництві ЄС.

З окремими, але аналогічними заявами виступили посольства Польщі, Німеччини та Нідерландів. У МЗС Польщі зазначили, що погрози Росії та заклики до дипломатів залишити Київ свідчать про те, що «Кремль намагається залякати Європу й підірвати нашу підтримку України».

А міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зреагував так: «Можна вічно дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода і як російські злочинці намагаються залякати дипломатичний корпус у Києві. Ця кампанія провалилася шість місяців тому — і провалиться знову».

Він подякував іноземним колегам, які залишаються працювати в Україні й не піддаються російським спробам залякування.