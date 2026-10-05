США вивели всі бомбардувальники з британської бази. Там розслідують підготовку теракту

США вивели всі свої бомбардувальники B-1 з британської авіабази RAF Fairford через побоювання щодо безпеки. Тиждень тому британські правоохоронці розслідували можливу підготовку теракту на базі.

Про це пишуть Reuters і The Guardian з посиланням на представника Пентагону.

За його словами, американські бомбардувальники повернулися на свої бази в США. Причини такого рішення в Пентагоні не назвали.

The Guardian пише, що в неділю, 4 жовтня, з британської авіабази вилетіли щонайменше 10 із 12 американських бомбардувальників B-1. Деякі з них прибули туди кілька днів тому в межах планової ротації — отже, вивести літаки вирішили поспіхом.

За даними американських медіа, причиною стали нові попередження про загрозу для бази. 27 вересня біля RAF Fairford британські правоохоронці затримали пʼятьох чоловіків, яких запідозрили в підготовці теракту на авіабазі. Незабаром їх відпустили під заставу.

1 жовтня в Лондоні затримали ще одного підозрюваного в цій справі. Він має громадянство Великої Британії та Ірану. Прем’єр-міністр Британії Енді Бернем заявив, що слідство має вагомі підстави вважати, що до подій довкола бази причетний Іран. У Тегерані це заперечують.