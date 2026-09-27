Біля авіабази США в Британії затримали пʼятьох чоловіків за підозрою в підготовці теракту. Що відомо

У неділю, 27 вересня, британська поліція затримала пʼятьох чоловіків поблизу військової авіабази RAF Fairford у графстві Глостершир. Цю базу використовують Військово-повітряні сили США.

Про інцидент пишуть BBC і Sky News.

Близько 00:45 за місцевим часом правоохоронці отримали повідомлення про три підозрілі мікроавтобуси, які прямували в бік авіабази. П’ятьох чоловіків, які були в автівках, затримали.

Спочатку їм інкримінували порушення закону про вибухові речовини, а згодом справу перекваліфікували на підготовку теракту. Вони наразі під вартою.

Поліція встановила 400-метрову зону оточення навколо автомобілів, їх перевіряли сапери, а із сусіднього села Вельфорд евакуювали мешканців 85 будинків.

До розслідування залучили контртерористичну поліцію. Правоохоронці заявляють, що ситуація наразі повністю локалізована і контролюється.

Sky News із посиланням на джерела пише, що британська поліція також перевіряє можливий зв’язок підозрюваних з Іраном. Розслідування триває.

Президент США Дональд Трамп заявив, що затримані нібито хотіли «завдати великої шкоди» авіабазі. За його словами, американські та британські служби стежили за ними протягом певного часу, а «блискуче» затримання стало результатом спільного розслідування.

Премʼєр-міністр Великої Британії, зі свого боку, закликав громадян не поширювати передчасні чутки і спекуляції до завершення офіційного розслідування.