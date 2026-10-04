Сили безпілотних систем атакували 44 енергооб’єкти росіян на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр).
За словами Мадяра, протягом трьох місяців операції «Кримський рубильник off» — з 6 липня до 3 жовтня — підрозділи Сил безпілотних систем відпрацювали загалом 456 енерговузлів на тимчасово окупованих українських територіях та в Росії.
Зокрема, були атаковані електропідстанції різної потужності в Криму, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях, а також у Харківській і Херсонській областях. В операції брали участь підрозділи «Птахи Мадяра», Nemesis, К-2, «Рейд», «Ахіллес», «Рарог» та інші.
- Сьогодні, 4 жовтня, СБУ атакувала два російські винищувачі на аеродромі «Ханська» в Адигеї — Су-35 та Су-34. Відстань до цілей становить приблизно 500 км. Безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ також атакували склад боєприпасів на території аеродрому.