СБУ атакувала два російські винищувачі на аеродромі «Ханська» в Адигеї

Служба безпеки України атакувала два російські винищувачі на аеродромі «Ханська» в Адигеї — Су-35 та Су-34.
Про це СБУ повідомила в телеграмі.
Відстань до цілей становить приблизно 500 км. Безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ також атакували склад боєприпасів на території аеродрому.
Су-35 — багатоцільовий винищувач, який вважається одним із найсучасніших бойових літаків Росії. Експортна вартість — приблизно $100 мільйонів.
Винищувач-бомбардувальник Су-34 є основним літаком російської тактичної авіації. Експортна вартість — приблизно $50 мільйонів. Обидва винищувачі є носіями керованих авіаційних бомб, які Росія застосовує проти України.
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