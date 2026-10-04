СБУ атакувала два російські винищувачі на аеродромі «Ханська» в Адигеї

Служба безпеки України атакувала два російські винищувачі на аеродромі «Ханська» в Адигеї — Су-35 та Су-34.

Про це СБУ повідомила в телеграмі.

Відстань до цілей становить приблизно 500 км. Безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ також атакували склад боєприпасів на території аеродрому.

Су-35 — багатоцільовий винищувач, який вважається одним із найсучасніших бойових літаків Росії. Експортна вартість — приблизно $100 мільйонів.

Винищувач-бомбардувальник Су-34 є основним літаком російської тактичної авіації. Експортна вартість — приблизно $50 мільйонів. Обидва винищувачі є носіями керованих авіаційних бомб, які Росія застосовує проти України.