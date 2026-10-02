Сили оборони атакували Волгоградський НПЗ та виробничо-диспетчерську станцію «Самара».

Про це повідомили в Генштабі.

На території обʼєктів зафіксували вибухи та пожежу. Потужність НПЗ становить приблизно 15 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільний бензин, дизельне та авіаційне пальне. Підприємство також забезпечує потреби російських військ.

Станція «Самара» — великий вузол, де приймають, зберігають і змішують нафту з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів Росії для формування експортного сорту нафти Urals. На нього припадає до 50% загального обсягу нафтового експорту РФ.