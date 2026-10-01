Українські військові влучили у російське судно у Чорному морі, а також вдарили по місцю запуску та зберігання ударних безпілотників в Орловській області Росії.
Про це заявив президент Володимир Зеленський.
Крім того, під ударами були нафтовий об’єкт у Самарській області та склад забезпечення росіян у Брянській області.
- Українські військові в ніч проти 28 вересня атакували низку російських військових обʼєктів. Серед них були військові заводи, катери, літак, пункти управління дронами та комплекс «Панцир-С2».