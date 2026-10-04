Удари по мостах Києва, санкції Британії проти Росії та €1,3 млрд Україні від Німеччини. Головне за тиждень

Цього тижня Росія продовжила бити по Україні, зокрема по київських мостах. Водночас Британія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії, а Німеччина виділила Україні €1,3 мільярда.

«Бабель» зібрав головні події тижня, аби ви були в курсі подій.

Атаки РФ на мости у Києві

Вранці 3 жовтня російський дрон вперше влучив у Північний міст у Києві, який сполучає Оболонь і Троєщину. Це вже другий київський міст, по якому бʼють російські дрони останніми днями — до цього чотири рази були влучання в Південний міст. Через це під час повітряної тривоги в Києві тимчасово обмежують рух транспорту через чотири мости.

Санкції Британії проти Росії

1 жовтня Британія запровадила 31 нову санкцію проти Росії. Обмеження стосуються суден тіньового флоту, пропагандистів та росіян, причетних до катувань українських цивільних і мілітаризації депортованих українських дітей. Зокрема, вісім людей потрапили під санкції через те, що затримували або катували українських цивільних на тимчасово окупованих територіях.

Німеччина виділила €1,3 млрд Україні

Сьогодні, 4 жовтня, Німеччина заявила, що надасть Україні понад €1,3 млрд на зброю та енергетику. Загалом під час візиту канцлера Фрідріха Мерца до Києва Україна та Німеччина підписали домовленості на понад €8,5 млрд. Окремо сторони уклали домовленість про спільні дії та нові можливості для протидії ударним безпілотникам.

Офіс президента

Розподіл $400 млн допомоги Україні

Пентагон 29 вересня розподілив майже всі $400 млн допомоги Україні. Це стало завершенням запізнілої спроби Пентагону зобов’язатись використати кошти до кінця фінансового року, який завершився 30 вересня. Ці гроші від США підуть на зброю, боєприпаси, техніку, запчастини тощо.

Міжнародний реєстр збитків відкрив усі категорії

Міжнародний реєстр збитків 30 вересня відкрив усі 43 категорії заяв для українців. 21 категорія передбачена для людей, 11 — для компаній і підприємців та ще 11 — для держави. Станом на 30 вересня до Реєстру надійшло 195 тисяч заяв. Останніми відкрили категорії «Екологічна шкода», «Розкрадання та/або привласнення природних ресурсів» та «Інші втрати майна».

В Україну повернули останки загиблих

Стало відомо, що в Україну з Росії повернули уже понад 26 тисяч тіл та останків загиблих. Значна частина з них досі залишається невпізнаною. Ідентифікацію планують пришвидшити, зокрема за допомогою міжнародних можливостей для проведення ДНК-експертиз. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Ігор Клименко розповідав, що процес ідентифікації тіл ускладнюється через їхній стан.

Сили оборони атакували Волгоградський НПЗ

ЗСУ 2 жовтня атакували Волгоградський НПЗ та виробничо-диспетчерську станцію «Самара». На території обʼєктів зафіксували вибухи та пожежу. Потужність атакованого НПЗ становить приблизно 15 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільний бензин, дизельне та авіаційне пальне. Підприємство також забезпечує потреби російських військ.