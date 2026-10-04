У Києві росіяни вже вдруге за останні дні атакували Північний міст

Росіяни вдруге влучили в дорожнє полотно на Північному мосту в Києві. Також внаслідок російського ранкового удару пошкоджена тепломагістраль — води тимчасово не буде в Деснянському районі.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
На місце удару по Північному мосту виїхали екстрені служби. Інших деталей поки що немає. У КМДА додали, що автобуси № 22, 91 з лівого на правий берег Києва тимчасово курсують через Дарницький міст.
- Вранці 3 жовтня російський дрон вперше влучив у Північний міст у Києві, який сполучає Оболонь і Троєщину. Це вже другий київський міст, по якому бʼють російські дрони останніми днями — до цього чотири рази були влучання в Південний міст. Через це під час повітряної тривоги в Києві тимчасово обмежують рух транспорту через чотири мости.
- У Мінвідновлення повідомили, що в Києві з наступного тижня планують почати будівництво кількох резервних понтонних переправ через Дніпро.