У Києві росіяни вже вдруге за останні дні атакували Північний міст

Росіяни вдруге влучили в дорожнє полотно на Північному мосту в Києві. Також внаслідок російського ранкового удару пошкоджена тепломагістраль — води тимчасово не буде в Деснянському районі.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

На місце удару по Північному мосту виїхали екстрені служби. Інших деталей поки що немає. У КМДА додали, що автобуси № 22, 91 з лівого на правий берег Києва тимчасово курсують через Дарницький міст.