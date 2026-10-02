Росія оголосила в міжнародний розшук ексміністрів оборони України Федорова й Резнікова

Слідчий комітет Росії оголосив у міжнародний розшук колишніх міністрів оборони України Михайла Федорова й Олексія Резнікова.

Про це пишуть російські пропагандистські медіа.

Російський слідчий комітет нібито встановив причетність Федорова й Резнікова до «злочинів проти мирного населення Донбасу».

Вони буцімто віддавали підлеглим «злочинні накази та вказівки, забезпечуючи проведення на території Донбасу каральних воєнізованих операцій» у 2021—2023 та 2026 роках. Їм заочно висунули звинувачення.