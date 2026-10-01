Трамп заявив, що Україна відмовилася від американської «потужної зброї», бо не має літаків для неї

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна відмовилася від деякої зброї, яку їй пропонував Вашингтон, бо «не має літаків та інших речей, необхідних для цих боєприпасів».

Про це він повідомив в інтервʼю TIME.

За словами Трампа, йдеться про «дуже потужні та сильні боєприпаси». Також він знову нагадав, що його попередник Джо Байден передав Україні «величезну кількість боєприпасів».

Він заявив, що йдеться про більшу кількість зброї, ніж витрачали самі США.

Напередодні стало відомо, що за день до кінця фінансового року, 29 вересня, Пентагон законтрактував 99,8% із $400 мільйонів, які Конгрес виділив на допомогу Україні. З них $200 мільйонів підуть на зброю і боєприпаси.

Ще майже $100 мільйонів — на техніку, запчастини й обладнання. Окрім того, $100 мільйонів спрямують на перевезення військової допомоги, навчання українських військових та інші послуги.