Пентагон розподілив майже всі $400 млн допомоги Україні за день до кінця фінансового року

За день до кінця фінансового року, 29 вересня, Пентагон законтрактував 99,8% із $400 мільйонів, які Конгрес виділив на допомогу Україні.

Про це cенатор Кріс Кунс розповів The Washington Sun.

Це підтвердження стало завершенням запізнілої спроби Пентагону зобов’язатись використати кошти до кінця фінансового року, який завершується 30 вересня. Станом на кінець липня не було зарезервовано жодної суми. Минулого тижня Reuters повідомив, що Пентагон уже зарезервував $307 мільйонів і планував виділити решту $93 мільйони до дедлайну 30 вересня.

Кунс різко розкритикував Міністерство оборони за те, що воно чекало до останніх годин фінансового року.

«Той факт, що вони нарешті це роблять — буквально в останній можливий день — говорить вам усе, що потрібно знати про ці відносини, — сказав він. — Вони не інформують нас вчасно. Вони не дотримуються закону, і партнерство переживає труднощі».

На що підуть ці гроші

Раніше у США повідомляли, що пакет на $400 мільйонів передбачає: