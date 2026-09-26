Reuters: Адміністрація Трампа використає $400 млн військової допомоги для України — без ракет для Patriot

Адміністрація Трампа взяла на себе юридичні зобов’язання витратити майже всі $400 мільйонів, які Конгрес схвалив для військової допомоги Україні наприкінці 2025 року.

Про це пише Reuters із посилання на три обізнані джерела.

На початку цього тижня адміністрація Трампа вже офіційно розподілила $307 мільйонів із $400 мільйонів допомоги Україні. Решту $93 мільйони планують розподілити до 30 вересня, коли у США закінчується фінансовий рік.

Перші поставки, до яких увійдуть наступальне озброєння й обладнання, зокрема запасні частини для бронетехніки, розпочалися цього місяця. $93 мільйони з пакета допомоги не обовʼязково треба витратити до кінця фінансового року. Однак ці кошти втратять чинність, якщо до того часу їх не буде офіційно закріплено за відповідними контрактами.

За словами одного з джерел, до переліку військової допомоги не входять ракети для систем Patriot.

Раніше у США повідомляли, що пакет на $400 мільйонів передбачає: