На фронті загинув пілот винищувача МіГ-29 Марат Мамбетов. Його літак підбила російська ракета

Під час виконання бойового завдання 1 жовтня загинув пілот винищувача МіГ-29 Марат Мамбетов.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Літак підбила російська ракета, коли пілот виконував бойове завдання на одному з напрямків фронту — завдавав ракетно-бомбових ударів по російських окупантах.

Мамбетов встиг катапультуватися, але не вижив. Він був командиром ланки 40 бригади тактичної авіації «Привид Києва».

«Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Марата, він боронив Україну до свого останнього подиху», — додали в Повітряних силах.