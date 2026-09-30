Росіяни вперше атакували Україну дроном з особливим боєзарядом, у Києві зникли світло і вода в деяких районах (Оновлено)

У Києві розпочалися екстрені відключення світла та зникла вода в деяких районах. Незадовго до цього місто атакували дронами, а в мережі зʼявилося відео атаки ліній електропередачі дроном.
Про це повідомили ДТЕК і користувачі в мережі.
Оновлено (18:27) Також через російські атаки запроваджені аварійні відключення електроенергії у Київській, Чернігівській та Житомирській областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, повідомили в Міненерго.
Через відсутність напруги в контактній мережі тимчасово призупинили рух електротранспорту в Шевченківському і Голосіївському районах столиці, повідомили в «Київпастрансі».
Радник президента Сергій «Флеш» Бескрестнов розповів, що росіяни вперше застосували на реактивному дроні особливий боєзаряд, створений спеціально для знищення високовольтних опор і залізних мостів.
Ідеться про боєзаряд кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження (КРСН). Він складається з основного боєзаряду вагою 40 кг та чотирьох модулів ураження. Бескрестнов припускає, що росіяни планують атакувати важливі високовольтні лінії електропередачі.
- Вночі росіяни також атакували Трипільську ТЕС у Київській області: удар пошкодив генеруюче обладнання. Інші деталі не розголошували з міркувань безпеки.