Росіяни вдарили по Трипільській ТЕС та били по Дніпру і Херсонщині — є загиблі та постраждалі

Російська армія вдарила по Трипільській ТЕС та била по Дніпру і Херсонщині. Внаслідок атак є загиблі та постраждалі.

Ось що «Бабель» зібрав про наслідки атак.

На Трипільській ТЕС удар пошкодив генеруюче обладнання.

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Тим часом на Київщині кількість постраждалих через атаки РФ зросла до чотирьох. У Києві вже троє загиблих і восьмеро поранених.

Також росіяни вгатили по Нововоронцовці на Херсонщині — постраждала жінка. Через інший удар по населеному пункту загинула жінка і постраждав чоловік.

У Дніпрі через удар по підприємству загинув чоловік.