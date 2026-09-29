З тимчасово окупованої Херсонщини в Україну повернули ще 14 дітей

В Україну повернули ще 14 дітей — 4 хлопчиків і 10 дівчат — з тимчасово окупованої території Херсонщини. Також повернули одну повнолітню людину.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Діти, яких повернули, віком від 6 до 17 років.

Серед них є 16-річний хлопець, якого росіяни змушували встати на військовий облік. Ще повернули 17-річну дівчину, яка хотіла здобувати українську освіту, попри тиск і контроль росіян.

Також в Україну повернули 10-річну дівчинку, яка мріяла опинитись у безпеці. Зараз усі діти в безпеці й отримують допомогу.

Загалом від початку року на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої Херсонської області вже вдалося повернути 204 дітей.