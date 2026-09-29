З тимчасово окупованої Херсонщини в Україну повернули ще 14 дітей

В Україну повернули ще 14 дітей — 4 хлопчиків і 10 дівчат — з тимчасово окупованої території Херсонщини. Також повернули одну повнолітню людину.
Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Діти, яких повернули, віком від 6 до 17 років.
Серед них є 16-річний хлопець, якого росіяни змушували встати на військовий облік. Ще повернули 17-річну дівчину, яка хотіла здобувати українську освіту, попри тиск і контроль росіян.
Також в Україну повернули 10-річну дівчинку, яка мріяла опинитись у безпеці. Зараз усі діти в безпеці й отримують допомогу.
Загалом від початку року на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої Херсонської області вже вдалося повернути 204 дітей.
- Депортація українських дітей — один з воєнних злочинів Росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та дитячого омбудсмана РФ Марії Львової-Бєлової.
- Україна офіційно підтвердила, що Росія викрала 20,6 тисячі українських дітей. Сама РФ каже, що вивезла 744 тисячі дітей. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей.