ЄС увів нові санкції проти РФ за депортацію та ідеологічну обробку українських дітей

Рада ЄС ввела санкції проти 10 людей і 17 організацій, які незаконно депортували українських дітей до Російської Федерації та тимчасово окупованих територій, а також примусово проводили ідеологічну обробку.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

До списку внесли Комітет з туризму міста Москви та дві російські компанії, які працюють у сфері дитячого відпочинку, туризму та розваг. Вони організовують заходи, присвячені російській історії, пам’яті про війни та військово-патріотичному вихованню.

Також у перелік потрапили дитячі табори та спортивні центри в Росії та на тимчасово окупованих територіях України: вони займались культурною переорієнтацією дітей, пропагандистським вихованням та військово-патріотичними заходами, спрямованими на інтеграцію дітей у російську систему ідентичності.

До санкційного списку також внесли дитячий табір «Сонгдовон» у КНДР. Там проводили програми для українських дітей із тимчасово окупованих територій, які організовували разом із Росією.

Санкції також запровадили проти президента Татарстану Рустама Мінніханова, посадовців окупованих територій, міністра спорту і туризму так званої «ДНР», а також керівників дитячих таборів і шкіл.

Усім їм заморозять активи. Громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм гроші та ресурси. Підсанкційним людям також заборонили вʼїзд до ЄС і транзит через його територію.