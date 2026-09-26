Трамп не дозволив CNN летіти з ним президентським літаком. Перед цим журналістам повернули доступ до Білого дому

Білий дім не дозволив журналістам телеканалу CNN летіти на борту президентського літака Air Force One. Вони мали летіти разом з Дональдом Трампом до штату Теннессі на студентський матч з американського футболу,

Про це пише The Guardian.

Білий дім підтвердив, що CNN не буде на борту — телеканал не внесли до списку представників медіа, які отримали рекомендації щодо програми Трампа.

CNN додає, що вони мали полетіти відповідно до регулярних чергувань медіа в пулі. До складу телевізійного пулу входять телеканали NBC, ABC, CBS, Fox News та CNN. Журналісти телеканалу мали знімати цей матч. Однак, жодне агентство не було вказано як заміну CNN, а це означає, що телевізійне висвітлення його поїздки не відбуватиметься.

Конфлікт Трампа з американськими медіа

18 вересня Дональд Трамп заборонив журналістам трьох великих американських медіа — СNN, MS NOW і Politico — працювати в Білому домі. Він заявив, що втомився від негативних матеріалів про свою адміністрацію, і звинуватив медіа в тому, що вони навмисно пишуть негативні та фейкові новини.

У відповідь медіа подали позов до суду на Трампа. А чотири найбільші американські телемережі (ABC, CBS, NBC, Fox News), які разом із CNN входять до телевізійного пулу Білого дому, відмовилися висвітлювати заходи за участю президента США.

Після цього Білий дім вирішив запустити в себе на ютуб-каналі Trump TV — цілодобовий ефір з виступами президента США, заявами його адміністрації та новинами Білого дому.

Уже 24 вересня федеральний суд у Вашингтоні тимчасово скасував заборону президента США і наказав повернути репортерам CNN, MS NOW і Politico їхні перепустки.