Після кількох днів бойкоту американські телеканали почали знову транслювати заходи Трампа

Американський телевізійний пул відновив висвітлення заходів у Білому домі після кількох днів паузи, пов’язаної із забороною президента США Дональда Трампа.

Про це пише CNN.

У п’ятницю, 25 вересня, телеканали транслювали кадри зустрічі Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном біля Білого дому. Потім вони показали їхню поїздку до Національного архіву, де Трамп коротко поспілкувався з журналістами та оглянув Декларацію незалежності.

У середу і четвер телеканали не знімали прибуття Сі Цзіньпіна та його першу зустріч з Трампом.

«Доступ CNN до Білого дому відновлено і, схоже, телевізійний пул знову працює у звичайному режимі», — сказала ведуча CNN Памела Браун в ефірі.

Американський телевізійний пул — це консорціум найбільших телевізійних мереж США, які спільно і по черзі висвітлюють офіційні заходи за участю президента США. У цей пул входять пʼять телеканалів: ABC News, CBS News, CNN, Fox News та NBC News.

Конфлікт Трампа з американськими медіа

18 вересня Дональд Трамп заборонив журналістам трьох великих американських медіа — СNN, MS NOW і Politico — працювати в Білому домі. Він заявив, що втомився від негативних матеріалів про свою адміністрацію, і звинуватив медіа в тому, що вони навмисно пишуть негативні та фейкові новини.

У відповідь медіа подали позов до суду на Трампа. А чотири найбільші американські телемережі (ABC, CBS, NBC, Fox News), які разом із CNN входять до телевізійного пулу Білого дому, відмовилися висвітлювати заходи за участю президента США.

Після цього Білий дім вирішив запустити в себе на ютуб-каналі Trump TV цілодобовий ефір з виступами президента США, заявами його адміністрації та новинами Білого дому.

Вже 24 вересня федеральний суд у Вашингтоні тимчасово скасував заборону президента США і наказав повернути репортерам CNN, MS NOW і Politico їхні перепустки.