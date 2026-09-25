Україна може перенести пункти пропуску на територію сусідніх країн, щоб уникнути ударів РФ

Заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Сергій Деркач повідомив, що Україна працює над тим, щоб перенести пункти пропуску на територію сусідніх країн.

Про це пише Інтерфакс-Україна.

Планують створити спільні пункти пропуску. За словами заступника міністра, це допоможе забезпечити безперебійну роботу логістики та пришвидшить рух товарів завдяки швидшому проходженню прикордонного і митного контролю.

Наразі варіанти створення таких пунктів Україна опрацьовує з усіма сусідніми країнами.