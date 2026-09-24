Туск: Польща вранці евакуювала два пункти пропуску через удари по Україні поблизу кордону

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вранці 24 вересня країна евакуювала людей з двох пунктів пропуску на кордоні з Україною через російську атаку.

Про це він сказав на пресконференції з премʼєром Болгарії Руменом Радевим, передає RMF24.

Мова про пункти пропуску «Зосин» та «Дорогуськ». За даними видання, через удар їх закривали на пів години — з 12:00 рух транспорту там відбувається у звичайному режимі.

Сьогодні Центр урядової безпеки Польщі надіслав два сповіщення мешканцям Підкарпатського та Люблінського регіонів щодо небезпеки через атаку російських дронів на західні області України. Також у повітря підняли військову авіацію.

Туск наголосив, що російська атака сталася саме тоді, коли у нього були міжнародні перемовини у Варшаві.

«Не вперше так трапляється, що коли я розмовляю у Варшаві з нашими партнерами і говорю про агресивні дії Росії і якою проблемою це є для Польщі, — в той же момент росіяни це підтверджують. Щойно як ми розмовляли, знову атаковано Україну поблизу польського кордону», — сказав Туск.

Водночас українська влада про пошкодження прикордонної інфраструктури та атаки на пункти пропуску не повідомляла.