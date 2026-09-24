«Якщо РФ вибачиться, ми не робитимемо велику справу» — Сікорський відреагував на інцидент з російським вертольотом у Польщі

Керівник МЗС Польщі Радослав Сікорський відреагував на інцидент з російським вертольотом у його країні.

Про це Сікорський заявив після виступу в Раді Безпеки ООН у Нью-Йорку, передає gazeta.pl.

«Якщо російська сторона скаже: “Вибачте, пілот помилився”, то ми не будемо робити з цього велику справу. Але той, хто винен, має визнати свою помилку», — сказав Сікорський.

Вранці 23 вересня російський військовий вертоліт на 42 секунди порушив повітряний простір Польщі біля Бранева, неподалік кордону з Калінінградською областю. Він залетів приблизно на 300 метрів у польський повітряний простір, за ним спостерігали польські військові.

Сікорський також заявив, що рішення про можливе збиття російських літаків ухвалюють військові. За його словами, якщо командування визначить, що порушення було навмисним і становить загрозу людям або майну, польська армія повинна буде захищати країну.