Російський вертоліт Мі-8 залетів до Польщі. У відповідь Варшава підняла винищувачі

Вранці російський вертоліт Мі-8 ЗС РФ залетів у повітряний простір Польщі приблизно за 300 метрів від кордону.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Вертоліт залетів із Калінінградської області та пробув у польському повітряному просторі на північ від міста Бранієво близько 42 секунд.

Російський Мі-8 зафіксували засоби РЕБ, після чого Польща підняла винищувачі та привела наземні сили й засоби в режим готовності. В Оперативному командуванні ЗС Польщі стверджують, що характер таких дій свідчить про те, що росіяни перевіряють готовність ППО Польщі.