Російський вертоліт Мі-8 залетів до Польщі. У відповідь Варшава підняла винищувачі

Вранці російський вертоліт Мі-8 ЗС РФ залетів у повітряний простір Польщі приблизно за 300 метрів від кордону.
Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.
Вертоліт залетів із Калінінградської області та пробув у польському повітряному просторі на північ від міста Бранієво близько 42 секунд.
Російський Мі-8 зафіксували засоби РЕБ, після чого Польща підняла винищувачі та привела наземні сили й засоби в режим готовності. В Оперативному командуванні ЗС Польщі стверджують, що характер таких дій свідчить про те, що росіяни перевіряють готовність ППО Польщі.
- Також РФ використовує повітряний простір інших країн під час запусків дронів. Зокрема, 10 вересня 2025 року вони залетіли до Польщі — тоді вперше польська авіація збила безпілотники над своєю територією. Ще російські дрони неодноразово залітали на територію Румунії та навіть падали там. Наприклад, у березні 2025 року уламки дрона знайшли за 500 метрів від кордону з Молдовою.