Послугу онлайн-шлюбу в «Дії» розширили. Хто ще зможе скористатися нею

Послугу шлюбу онлай через «Дію» розширили — тепер одружитися можуть також люди, які втратили чоловіка або дружину і вирішили створити нову сімʼю.
Про це повідомили в преслужбі застосунку.
Раніше в такій ситуації заяву про шлюб потрібно було подавати офлайн у відділі ДРАЦС. Тепер — у кілька кліків у застосунку «Дія».
Якщо в ДРАЦС є актовий запис про смерть другого з подружжя, «Дія» автоматично перевірить цю інформацію та відкриє можливість подати заяву й одружитися онлайн з новим обранцем чи обраницею.
- У вересні 2024 року в «Дії» запустили послугу шлюбу онлайн. Подати заявку можуть всі повнолітні українці, які мають ідентифікаційний код, ID-картку чи біометричний закордонний паспорт у «Дії», а також неодружені або офіційно розлучені.
- У вересні 2026-го «Дія» запустила послугу онлайн-розлучення — після бета-тестування сервіс уже доступний у застосунку.