Послугу онлайн-шлюбу в «Дії» розширили. Хто ще зможе скористатися нею

Послугу шлюбу онлай через «Дію» розширили — тепер одружитися можуть також люди, які втратили чоловіка або дружину і вирішили створити нову сімʼю.

Про це повідомили в преслужбі застосунку.

Раніше в такій ситуації заяву про шлюб потрібно було подавати офлайн у відділі ДРАЦС. Тепер — у кілька кліків у застосунку «Дія».

Якщо в ДРАЦС є актовий запис про смерть другого з подружжя, «Дія» автоматично перевірить цю інформацію та відкриє можливість подати заяву й одружитися онлайн з новим обранцем чи обраницею.