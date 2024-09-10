У «Дії» зʼявилися три нові документи. Як їх отримати

У застосунку «Дія» віднині будуть свідоцтва про шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені.

Про це пише пресслужба «Дії».

Тепер не потрібно шукати паперові документи, коли підтверджуєте зміну прізвища, працевлаштовуєтесь або забираєте посилку дружини чи чоловіка.

Щоб документи підтягнулися в «Дію», застосунок потрібно оновити.

Також «Дія» спрощує процес додавання в застосунок свідоцтва про народження дитини — документ зʼявиться там автоматично за податковим номером, якщо номер є в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян. Свідоцтва доступні для всіх громадян України віком від 14 років, які мають верифікований податковий номер.