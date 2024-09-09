У «Дії» запрацювала послуга онлайн-шлюбу по відеозвʼязку

У застосунку «Дія» запрацювала послуга «Шлюб онлайн» для всіх охочих. Раніше сервіс був на бета-тестуванні.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
У відомстві наголосили, що особливо важливою послуга є для військових і пар, які через війну не можуть бути поруч.
Як скористатися послугою:
- оновіть «Дію» і зайдіть у «Сервіси» — «Шлюб онлайн»;
- виберіть «Зробити пропозицію» та надішліть сповіщення половинці на зручний месенджер;
- партнер отримає запит і має відповісти протягом 14 днів;
- після згоди надайте свої дані для заяви протягом 12 годин;
- система запропонує вільні дати — найближчі для церемонії будуть за пʼять днів.
Також у «Дії» можна визначити, що робити з прізвищем після весілля: залишити своє, взяти прізвище партнера чи зробити подвійне.
Уже в день весілля необхідно буде зайти за посиланням у «Дії» на онлайн-церемонію, де чекатиме працівник Цифрового ДРАЦС. Процес одруження триває до 30 хвилин.
Цифрове свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично підтягнеться в «Дію» протягом доби. А фізичний документ можна замовити доставкою «Укрпошти» чи забрати у відділенні.
Подати заяву на одруження в дії можуть українці, які:
- старші 18 років;
- мають верифікований податковий номер;
- мають ID-картку чи закордонний паспорт у «Дії»;
- не перебувають в іншому шлюбі;
- якщо розлучені — про це є дані в реєстрі ДРАЦС.
За необхідності заяву на шлюб можна скасувати і повторно подати її в будь-який зручний час.