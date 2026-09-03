У «Дії» тепер доступна функція онлайн-розлучення. Як працюватиме сервіс

«Дія» запустила послугу онлайн-розлучення — після бета-тестування сервіс уже доступний у застосунку.
Про це повідомила пресслужба «Дії».
Сервіс працюватиме так: один із подружжя оформлює заяву в «Дії», інший її підтверджує, а після цього застосунок автоматично перевіряє інформацію в ДРАЦС. Для того щоб заявку обробили, потрібна згода двох партнерів.
Якщо заявку підтвердять, то через місяць розлучення оформлять офіційно. До цього партнери зможуть змінити рішення (не пізніше ніж за 4 години до відеоконференції про розрив шлюбу).
Проте якщо подружжя має спільних неповнолітніх дітей, шлюб можна буде розірвати лише через суд.
- У червні Мін’юст та Мінцифри запустили у застосунку «Дія» бета-тест онлайн-послуги з розірвання шлюбу. До цього, у жовтні 2025 року, премʼєрка Юлія Свириденко вперше повідомила про те, що з 2026 року в «Дії» можна буде розлучитися. Тоді відповідні зміни затвердили у Кабміні.