Reuters: США розгорнуть дві військові бази в Гренландії завдяки угоді з Данією — документ підпишуть вже невдовзі

США планують відновити військову базу часів Холодної війни на півдні Гренландії та створити ще одну на східному узбережжі, де зараз працює данський патруль.

Про це пише Reuters із посиланням на трьох людей, ознайомлених з деталями угоди.

Ідеться про населений пункт Нарсарсуак, де залишилося лише кілька десятків людей після того, як США закрили свою військову базу «Блуї Вест Один» у 1950-х роках, і Местерсвіг — військовий аванпост, який використовує підрозділ датських спеціальних сил.

Очікується, що Данія, Гренландія та США підпишуть угоду на Генеральній Асамблеї Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку 22 вересня. Однак текст угоди ще не опублікували. За даними співрозмовників, її деталі остаточно узгодять під час підписання.