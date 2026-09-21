В екскандидата в президенти Румунії Джорджеску проводять обшуки — підозрюють у шахрайстві

У Румунії прокурори проводять обшуки в будинку проросійського політика та колишнього кандидата в президенти Келіна Джорджеску в Могошоаї — його підозрюють у шахрайстві.

Про це пише є Digi24.

Його затримали на дорозі та відвезли на обшуки через підозру в шахрайстві, яке призвело до €1,1 млн збитків. Зокрема, його підозрюють у створенні злочинної групи, а обшуки проводять за пʼятьма адресами в Могошоаї, Чолпані, Буфті та Бухаресті.

Правоохоронці зʼясували, що у вересні 2021 року двоє румунів та італієць створили злочинне угруповання під керівництвом Джорджеску. Зловмисники видавали себе за заможних іноземних бізнесменів, які нібито пропонували підприємцям великі кредити, але під приводом «фінансових гарантій» вимагали попередні внески.

Один із потерпілих, розраховуючи на позику €6 млн, переказав злочинній групі понад €1 млн. Згодом вони запропонували збільшити кредит до €15 млн і під цим приводом спонукали додатково переказати ще €100 тисяч.

Після обшуків Джорджеску мають відправити на допит.

У чому звинувачують Джорджеску та його соратників

В обвинувальному висновку, який опинився в розпорядженні видання, серед іншого, є такі пункти:

докладний опис таємних зустрічей і листування між членами ополчення та Келіном Джорджеску в критичні дні грудня 2024 року, коли його перемога в першому турі вже була названа підозрілою, а також після рішення Конституційного суду 6 грудня скасувати вибори;

витяги з його публічних заяв, де він «поширював неправдиву інформацію серед широкої громадськості у вигляді тверджень про вступ Румунії у війну між Росією та Україною» з метою підірвати довіру населення до роботи Міністерства національної оборони та посіяти страх щодо можливого активного залучення Румунії до затяжного військового конфлікту;

опис активної участі пов’язаних з Росією компаній в онлайн-просуванні Джорджеску;

твердження, що румунські воєнізовані формування, «пов’язані з політичними та військовими колами в Росії», заздалегідь готувалися до можливих заворушень у Румунії.

З документа прокуратури випливає, що Келіна Джорджеску розглядають як організатора перевороту, а Гораціу Потру — як головного виконавця.

«Глобалісти захопили Румунію. Якщо народ не повстане зараз, ми всі помремо. Усі ви, наші діти, усе ваше майно піде нанівець. Хай прийдуть і заарештують мене. Я кажу «так!» — говорив Потра у відеозверненні до своїх прихильників.

«Ми повинні вийти з палицями, бо це єдине, що вони розуміють!» — заявив він в іншому відео, також записаному в Дубаї в очікуванні посадки на літак до Бухаресту. У січні 2025 року Потра повернувся до Дубаю.

Ці відеозаписи є в розпорядженні прокурорів і долучені до справи. Частина обвинувального акта присвячена зв’язкам змовників з Росією. Зокрема, згадується низка компаній, які, на думку румунської прокуратури, були пов’язані з російською владою — MGID, AdNow, Geozo та AdsKeeper. Усі вони спеціалізуються на просуванні реклами та контенту в соцмережах.

У документі сказано, що в низці європейських країн виявили однакову схему поширення дезінформації. У різних соцмережах, головним чином у Facebook, публікувалися пости, які порушували гострі соціальні теми. Звідти користувачів автоматично перенаправляли на пов’язані з Росією сайти-двійники, які імітували й візуально нагадували справжні платформи чи державні структури.

Потрапивши на ці сайти, користувачі стикалися з певним трактуванням соціально-громадських подій у їхніх країнах і в Європі загалом. За словами румунських прокурорів, ці ресурси насаджували ультранаціоналістичні погляди, поширюючи таким способом євроскептицизм і настрої проти єдиної європейської системи.

За словами румунських прокурорів, усі згадані в обвинувальному акті компанії зареєстровані в різних країнах, щоб забезпечити міжнародну операційну структуру, яка приховує їхнє фактичне місцеперебування на території РФ. Притому, як стверджують слідчі, серед персоналу цих компаній виявили тих самих співробітників, багато з яких — громадяни Росії.

Румунський міністр юстиції Раду Марінеску в інтервʼю Digi24 сказав, що чекає, коли Обʼєднані Арабські Емірати офіційно повідомлять румунських колег про затримання. Після цього сторони зможуть розпочати процедури екстрадиції. Міністр заявив, що між країнами немає договору про судову співпрацю. На запитання, чи за цих умов процедура екстрадиції триватиме довго, він відповів, що «не може оцінити її тривалість»

Наразі Джорджеску та ще 18 людей перебувають у Румунії «під судовим контролем» — м’якою формою домашнього арешту. Суд над обвинуваченими планують розпочати навесні наступного року.