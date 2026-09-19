Данія позачергово надає Україні пакет військової допомоги — щоб посилити ППО

Данія позачергово передає Україні пакет військової допомоги на $275 мільйонів. Це вже 31-й пакет допомоги з початку російського повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Кошти спрямують на посилення української ППО. За словами міністра оборони Євгенія Хмари, нова військова допомога — частина домовленостей, які обговорили цього тижня.

У Міноборони Данії не розкрили деталей про нову військову допомогу для України.