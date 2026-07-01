Данія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

Данія виділила Україні новий, 30-й пакет військової допомоги загальною вартістю приблизно 4,4 мільярда данських крон (близько €590 мільйонів).

Про це повідомило Міністерство оборони країни.

Гроші підуть на боєприпаси, озброєння, військову техніку та підготовку українських військових.

Із загальної суми пакета приблизно 1,3 млрд крон (€174 мільйони) спрямують на фінансування «данської моделі». Вона дозволяє оплачувати закупівлі України через її власну оборонну промисловість. Це вже допомогло Україні швидко отримувати велику кількість безпілотників, артилерійських систем і боєприпасів. Крім того, передбачені додаткові гроші на далекобійні артилерійські боєприпаси.

Із 2022 року Данія вже надала військову допомогу на загальну суму майже 76,8 мільярда данських крон (€10,3 мільярда).