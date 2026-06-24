Данія передасть Україні 15 тисяч далекобійних артилерійських снарядів. Деякі вже на місці

Данія планує передати Україні 15 тисяч додаткових далекобійних артилерійських снарядів.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

За його словами, Міноборони запропонувало Данії переглянути частину запланованої допомоги й замість артилерії малої дальності надати Україні далекобійну. Країна оперативно зреагувала на український запит.

Раніше Федоров в інтервʼю розповів, що «коротка» артилерія на фронті вже не дає результату. Зараз кілзона розширилася: якщо українська артилерія бʼє лише на 12–18 кілометрів, її відразу наздоганяють і нищать ворожі дрони. Тому гармати доводиться відводити далі, а для цього критично необхідні снаряди далекої дії — на 30+ кілометрів. Міністр також заявив, що пріоритетом України у військовій допомозі партнерів є постачання артилерійських боєприпасів дальністю щонайменше 30 кілометрів.

Частина далекобійних артилерійських снарядів уже прибула в Україну. Вони дають змогу ефективніше уражати ворога, його логістику й командні пункти й зменшувати ризики для українських військових.